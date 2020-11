మెగా కుటుంబం నుంచి ఇప్పటికే చాలా మంది హీరోలు వచ్చారు. అందులో దాదాపు 90 శాతం మంది సక్సెస్ అయ్యారు. ఆ మిగిలిన 10 శాతంలో ఆయన చిన్నల్లుడు, శ్రీజ భర్త కళ్యాణ్ దేవ్ ఉన్నాడు. క‌ళ్యాణ్ దేవ్ విజేత సినిమాతో వెండితెర ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగ‌తి తెలిసిందే. మావయ్య టైటిల్ తీసుకున్నా కూడా ఆయనకు కలిసి రాలేదు. ఇక రెండో సినిమా సూపర్ మచ్చి అంటూ అల్లు అర్జున్ పాట లోని ఒక లైన్ తీసుకున్నాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకుంది. త్వరలోనే విడుదల కానుంది.

ఇక ఇప్పుడు త‌న మూడో చిత్రంగా అశ్వద్ధామ ఫేమ్ ర‌మ‌ణ తేజ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ స్నేహితుడు, ప్ర‌ముఖ నిర్మాత రామ్ త‌ళ్లూరి నిర్మాణ సార‌థ్యంలో ఎస్. ఆర్. టి ఎంటర్ టైన్మెంట్స్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ నెం 6 పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌తో లాంఛ‌నంగా ప్రారంభ‌మైంది. హైదరాబాద్ కూక‌ట్ ప‌ల్లిలోని తుల‌సి వ‌నం శ్రీవెంక‌టేశ్వ‌ర దైవ స‌న్నిధానంలో ఈ సినిమా పూజా కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రిగాయి. ఈ సినిమాను ఎస్.ఆర్.టి ఎంట‌ర్ టైన్మెంట్స్, శుభమ్ ఎంట‌ర్ టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.



సాయిరిషిక స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో ర‌జ‌నీ త‌ళ్లూరి, ర‌వి చింత‌ల ఈ సినిమాకు నిర్మాత‌లుగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి దేశరాజ్ సాయితేజ క‌థ, క‌థ‌నం అందిస్తున్నారు. గ‌తంలో సాయితేజ్ క‌ల్కి వంటి హిట్ చిత్రానికి స్టోరీ అందించ‌డం విశేషం. అలానే ఛ‌లో, భిష్మ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాల‌కి సంగీతాన్ని అందించిన మ‌హ‌తి సాగ‌ర్ ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ కి సంబంధించిన‌ కార్య‌క్ర‌మాలు త్వ‌ర‌లోనే పూర్తి చేసుకొని సెట్స్ మీద‌కు సినిమాను తీసుకురావ‌డానికి స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీపావ‌ళి కానుకగా నవంబ‌ర్ 14న ఉద‌యం 10గంల‌కు ఈ సినిమా టైటిల్ ని అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించ‌బోతున్న‌ట్లుగా నిర్మాత రామ్ త‌ళ్లూరి తెలిపారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి హ్యాపెనింగ్ డైరెక్ట‌ర్ వెంకీ కుడుముల, యువ ద‌ర్శ‌కులు ప్ర‌ణీత్, వేణు ఉడుగ‌ల ముఖ్య అతిధులుగా విచ్చేసి, చిత్ర బృందానికి శుభాభినంద‌న‌లు తెలిపారు



Pictures from the pooja ceremony of @SRTmovies #ProductionNo6 starring

@IamKalyaanDhev. @VenkyKudumula & @venuudugulafilm for handing over the script



Dir @RamanaTeja9

Produced: @ItsRamTalluri

Music: @Mahathi_Sagar @SRTmovies @SureshRagutu1 pic.twitter.com/PZOsz5cSG7