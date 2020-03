ప్రజలు బయటకు రావొద్దు..పోలీసుల విజ్ఞప్తి..వీడియో

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్‌ (కోవిడ్‌-19) వ్యాప్తిని తగ్గించడంలో భాగంగా జనతా కర్ఫ్యూ విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. జమ్మూకశ్మీర్‌తోపాటు ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్‌, రాజస్థాన్‌ సహా అన్ని రాష్ర్టాల్లో ప్రజలు స్వచ్చందంగా జనతా కర్ఫ్యూను పాటిస్తున్నారు. జమ్మూకశ్మీర్‌లోని దోడా ప్రాంతంలో పోలీసులు వాహనాలపై వీధుల్లో తిరుగుతూ..కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఙప్తి చేశారు. ప్రజలెవరూ ఇండ్లలో నుంచి బయటకు రావొద్దని మైకుల ద్వారా సూచనలు చేశారు.

#WATCH Jammu and Kashmir Police in Doda appeals to the public not to step outside their homes during #JantaCurfew, in order to control the spread of #COVID19 pic.twitter.com/iVk3TrcO85