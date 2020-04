హైద‌రాబాద్‌: క‌రోనాపై యుద్ధంలో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి 9 గంట‌ల‌కు దీపాలు వెలిగించాల‌ని మోదీ పిలుపు ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. దానిపై తెలుగు సినిమా హీరో రామ్‌చ‌ర‌ణ్ ఓ వీడియో చేశారు. ఇండ్ల‌ల్లో లైట్లు ఆర్పేసి.. దీపాలు వెలిగిద్దాం.. మ‌న ప్ర‌ధాన‌మంత్రి మాట పాటిద్దాం.. క‌రోనాలేని భార‌త్‌ను డెఫినెట్‌గా సాధిద్దామ‌ని రామ్‌చ‌ర‌ణ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆ వీడియో పోస్టు చేశారు. అయితే ఆ వీడియోను ఇవాళ ప్ర‌ధాని మోదీ రీట్వీట్ చేశారు. లాక్‌డౌన్‌ను పాటిస్తూ.. వెలుగుల్ని ప్ర‌స‌రింప‌చేయాల‌ని మోదీ త‌న ట్వీట్‌లో కోరారు.

Well pointed.



Follow the lockdown.



Spread brightness.



Together we will all defeat COVID-19. #IndiaFightsCorona https://t.co/IyakhwYrwI