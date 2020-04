క‌రోనా కోవిడ్‌-19 ప్ర‌భావం మ‌నుషుల మాన‌సిక ఆరోగ్యంపై ఎలా ఉంటుంద‌నే అంశంపై డ‌బ్ల్యూహెచ్ వో డైరెక్ట‌ర్ జ‌న‌ర‌ల్ టెడ్రోస్ అథ‌నొమ్ ఘెబ్రెయెస‌స్ తో ఇన్ స్టాగ్రామ్ వేదిక‌గా చ‌ర్చా కార్య‌క్ర‌మం నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్లు బాలీవుడ్ న‌టి దీపికా ప‌దుకొనే ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఏప్రిల్ 23న (గురువారం) రాత్రి 7:30 గంట‌ల‌కు డ‌బ్ల్యూహెచ్ వో డీజీ టెడ్రోస్ తో ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైవ్ డిబేట్ పాల్గొనాల‌ని దీపికా ట్వీట్ చేసింది. అయితే దీపికా పదుకొనే నిర్ణ‌యంపై నెటిజ‌న్లు అభ్యంత‌రం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారిని ప్ర‌పంచదేశాల‌కు వ్యాప్తి చేయ‌డంలో మొద‌ట కీలకంగా వ్య‌వ‌హ‌రించిన చైనాను డ‌బ్ల్యూ హెచ్ వో చాలా విశ్వ‌సిస్తుంద‌ని, చైనా త‌ప్పుల‌కు డ‌బ్ల్యూహెచ్ వో చీఫ్ టెడ్రోస్ జ‌వాబు దారిగా ఉండ‌క‌పోవటంతో తీవ్ర విమ‌ర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో దీపికా ప‌దుకొనే ఆయ‌న‌తో లైవ్ డిబేట్ చేప‌ట్ట‌డం స‌రికాద‌ని నెటిజ‌న్లు కోరుతున్నారు. ద‌య‌జేసి ఈ కార్య‌క్ర‌మాన్ని ర‌ద్దు చేసుకోండి. లేదంటే మేమే బ‌హిష్క‌రిస్తామ‌ని నెటిజ‌న్లు హెచ్చ‌రిస్తున్నారు.

Madam pls note, USA president #Trump has already declared Dr. Tedros A.G. a fraud. So we are not interested to listen to a fraud neither we are mentally sick.