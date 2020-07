క‌రోనా ఎఫెక్ట్‌తో సినిమా సెల‌బ్రిటీలంద‌రు షూటింగ్‌లు మానేసి గ‌త మూడు నెల‌లుగా ఇంటికే పరిమిత‌మ‌య్యారు. ప్ర‌భుత్వం షూటింగ్‌కి అనుమ‌తులు ఇచ్చిన క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారికి జ‌డిసి సెట్స్‌కి వెళ్ల‌డం లేదు. అయితే క‌న్న‌డ స్టార్ హీరో కిచ్చా సుదీప్ తాను క‌రోనాని కేర్ చేసేదే లేదంటూ హైద‌రాబాద్‌లోని అన్న‌పూర్ణ స్టూడియోలో త‌న సినిమాని ప్రారంభించారు.



తక్కువ మంది సిబ్బందితో ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలతో ఫాంట‌మ్ మూవీ షూట్ చేస్తున్నామని తెలియ‌జేశారు కిచ్చా సుదీప్‌. సినిమా ప్రారంభంకి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా షేర్ చేశాడు. సెట్‌లో ఉన్న ప్ర‌తి వ్య‌క్తి కూడా త‌గిన జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకుంటున్నారు. సినిమాకి సంబంధించిన ప్ర‌తి స‌భ్యుడు కూడా కోలీవుడ్ ఫిలిం ఇండ‌స్ట్రీకి సంబంధించిన వారే. లాక్‌డౌన్ వ‌ల‌న కొన్ని నెల‌లుగా ప‌ని లేని వారికి ప‌ని అందించాల‌నే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నాం. ప్ర‌తీది స‌జావుగా సాగాల‌ని ఆశిస్తున్నాం అని సుదీప్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు



Also happy tat though its a minimized crowd we were allowed to have acc to the govt rules tats been laid,, Every member on set, may it be Technical,Unit,Production,Art etc are from KFI. Intention was to provide work to as many members as we could from the family of KFI. https://t.co/FdabPAXCX2