డిసెంబ‌ర్ 25న ప్ర‌పంచం మొత్తం క్రిస్మ‌స్ వేడుకలు ఘ‌నంగా జ‌రుపుకోనుంది. ఒక‌రికి ఒక‌రు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి త‌మ ప్రేమ‌ను తెలియ‌జేసుకుంటున్నారు. తాజాగా ప‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌, అన్నా లెజినోవా దంప‌తులు టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మ‌హేష్ ఫ్యామిలీకి క్రిస్మ‌స్ గిఫ్ట్ పంపారు. ఈ విష‌యాన్ని న‌మ్ర‌త శిరోద్క‌ర్ త‌న ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు. అంతేకాక ప‌వ‌న్ దంప‌తుల‌కు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేసింది న‌మ్ర‌త‌.



ప‌వ‌న్ త‌ర‌చుగా త‌న తోట‌లోని మామిడి పండ్ల‌ని గిప్ట్‌గా పంపిస్తుంటారు. ఈ సారి మ‌హేష్ ఫ్యామిలీకి క్రిస్మ‌స్ గిఫ్ట్ పంప‌డంతో ఈ విష‌యం ఇండ‌స్ట్రీ వ‌ర్గాల‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇద్ద‌రు టాప్ హీరోస్ మ‌ధ్య నెల‌కొన్న ఈ స్నేహాన్ని చూసి ఫ్యాన్స్ తెగ మురిసిపోతున్నారు. కాగా, మ‌హేష్ దీపావ‌ళికి అంద‌రికి గిఫ్ట్స్ పంపిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ గిఫ్ట్స్ అందుకున్న వారంతా సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తూ ఈ విష‌యాన్ని సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలియ‌జేశారు.

#PAWANKALYAN GARU AND #ANNA

THANK YOU FOR THE XMAS GREETINGS AND GOODIES !! ???? @PawanKalyan pic.twitter.com/54iwoiwFJY