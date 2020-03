గంట కొట్టి వైద్యసిబ్బందికి పవన్ సెల్యూట్..వీడియో

హైదరాబాద్ : ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో అహర్నిశలు కృషి చేస్తోన్న సిబ్బందికి టాలీవుడ్ యాక్టర్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గంట కొట్టి సంఘీభావం తెలిపారు. డాక్టర్లు, నర్సులు, హెల్త్ వర్కర్లు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, మీడియా, పోలీసులు వంటి అత్యవసర సేవలందిస్తోన్న సిబ్బందికి సెల్యూట్ చేస్తున్నట్లు పవన్ ట్వీట్ చేశారు.

We salute to all the Doctors, Nurses, health workers, sanitary workers, media and police for fighting against corona. pic.twitter.com/2KuzdVhdcx