ప్ర‌ముఖ ఓర్మాక్స్ మీడియా మార్చి నెల‌కి గాను తెలుగు, తమిళ నటులు, నటీమణుల టాప్ టెన్ జాబితాలను విడుదల చేసింది. తెలుగు సినిమా జాబితాలో సమంతా అక్కినేని అగ్రస్థానంలో ఉండ‌గా, కోలీవుడ్‌లో రెండవ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. కాగా, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.



ఇక తెలుగులో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు .. ప్రభాస్, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, నాని, విజయ్ దేవరకొండ, వెంకటేష్ దగ్గుబాటిలని వెన‌క్కి నెట్టి తొలి స్థానం ద‌క్కించుకున్నారు. గత రెండేళ్లలో ఒక్క సినిమా కూడా చేయ‌ని ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానం ద‌క్కించుకోవ‌డాన్ని చూసి అందరూ ఆశ్చ‌ర్య‌పోతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే త‌మిళంలో విజయ్ టాప్ పొజీష‌న్‌లో ఉండ‌గా ఆయ‌న త‌ర్వాతి స్థానాల‌లో అజిత్, సూర్య‌, ధ‌నుష్‌, విజ‌య్ సేతుప‌తి త‌దిత‌రులు ఉన్నారు.



Ormax Stars India Loves: We have started tracking star popularity of Hollywood, Tamil & Telugu stars, along with Hindi stars. The Top 10 lists for male & female stars will be posted here every month.



