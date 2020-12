ఉల్లి ధ‌ర‌లు మ‌ళ్ళీ ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ఎడ‌తెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వ‌ర్షాల వ‌ల‌న పంట‌లు దెబ్బ‌తిన‌డంతో ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. దీంతో ఉల్లిపాయ‌లు కొనాలంటే కంట్లో నుండి కన్నీళ్ళు వ‌స్తున్నాయి. అయితే దీనిపై నెటిజ‌న్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ప‌లు మీమ్స్ క్రియేట్ చేస్తూ తెగ వైర‌ల్ చేస్తున్నారు.



మంచి, చెడులు ఏవైన స‌రే మీమ్స్‌తో సోష‌ల్ మీడియాలో ర‌చ్చ చేయ‌డం ఈ మధ్య కాలంలో ప‌రిపాటిగా మారింది. తాజాగా బాలీవుడ్‌లో పాపుల‌ర్ డైలాగ్స్, సీన్స్‌తో ఉల్లికి సంబంధించి ప‌లు మీమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. క‌బీర్‌ సింగ్ , బాహుబ‌లి, క్వీన్ , షోలే ఇలా హిట్ చిత్రాల‌కు సంబంధించిన‌ ఫేమ‌స్ డైలాగ్స్‌తో క్రియేట్ చేసిన మీమ్స్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్నాయి.