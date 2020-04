హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌పంచ మేటి క‌ళాకారులు లైవ్‌లో ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇస్తున్నారు. కోవిడ్‌19పై పోరాటంలో భాగంగా వాళ్లంతా వారి వారి ఇండ్ల నుంచే క‌న్‌సర్ట్ నిర్వ‌హిస్తున్నారు. వ‌ర్చువ‌ల్ క‌న్‌సర్ట్‌లో రోలింగ్ స్టోన్స్ బ్యాండ్‌, టేల‌ర్ స్విఫ్ట్‌, బిల్లీ ఎల్లీష్ లాంటి క‌ళాకారులు పాట‌ల‌తో హోరెత్తిస్తున్నారు. హెల్త్ వ‌ర్క‌ర్ల‌కు సంఘీభావంగా పాప్ స్టార్స్ అంతా పాట‌లు పాడుతున్నారు. లేడీ గాగా ఆధ్వ‌ర్యంలో ఈ క‌చేరి జ‌రుగుతున్న‌ది. లిజ్జో, జెన్నిప‌ర్ లోపేజ్‌, స్టీవ్ వంద‌ర్‌, పాల్ మెక్‌కార్టే, ప్రియాంకా చోప్రా, షారుఖ్ ఖాన్‌లు పాల్గొన్నారు. డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వోతో పాటు గ్లోబ‌ల్ సిటిజ‌న్ సంస్థ ఈ ఈవెంట్‌ను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న‌ది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు గ్లోబ‌ల్ సిటిజ‌న్ సుమారు 128 మిలియ‌న్ల డాల‌ర్ల నిధుల‌ను స‌మీక‌రించింది. వ‌న్ వ‌ర‌ల్డ్‌.. టుగెద‌ర్ ఎట్ హోమ్ అన్న కాన్సెప్ట్‌తో కార్య‌క్ర‌మం నిర్వ‌హిస్తున్నారు. టీవీలు, ఆన్‌లైన్ సైట్ల‌లో ఈ షో ప్ర‌త్య‌క్ష ప్ర‌సారం అవుతున్న‌ది.



$127.9 million for COVID-19 relief.



That is the power and impact of One World: #TogetherAtHome.



Thank you @ladygaga for helping @GlblCtzn create this historic global broadcasting event.



To everyone around the world: Stay strong, stay safe, we will be together in person soon. pic.twitter.com/QudE6j7reF