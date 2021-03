అంత‌ర్జాతీయ మ‌హిళా దినోత్స‌వం నాడు ఇండియా పేరును అంత‌ర్జాతీయ స్థాయిలో మార్మోగేలా చేసిన సైనా నెహ్వాల్ బ‌యోపిక్ సైనా ట్రైల‌ర్ రిలీజైంది. సైనా పాత్ర‌లో ప‌రిణీతి చోప్రా న‌టిస్తున్న ఈ మూవీ మార్చి 26న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఓ స్పోర్ట్స్ డ్రామాకు కావాల్సిన అన్ని హంగుల‌తో సైనా ట్రైల‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ రిలీజ్ చేశారు. దారిలో వెళ్ల‌డం ఒకటైతే దారి చూప‌డం అనేది మ‌రొక‌టి.. నువ్వు ఆ రెండోదానిపై దృష్టి సారించు అని సైనాకు త‌న త‌ల్లి చెప్పే మాట‌ల‌తో ఈ ట్రైల‌ర్‌ను మొద‌లుపెట్టారు. సైనా పాత్ర‌లో జీవించ‌డానికి ప‌రిణీతి బాగానే క‌ష్ట‌ప‌డిన‌ట్లు ఈ ట్రైల‌ర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. చిన్నారి సైనా బెరుకుగా బ్యాడ్మింట‌న్ అకాడ‌మీలో అడుగుపెట్టిన‌ప్ప‌టి నుంచీ ఒలింపిక్స్ మెడ‌ల్ గెలిచి వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ వ‌న్‌గా నిలిచే వ‌ర‌కూ ఆమె కెరీర్‌లోని ఉత్థాన‌ప‌త‌నాల‌ను ఈ ట్రైల‌ర్‌లో చూపించే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. చైనా వాల్‌ను బ‌ద్ధ‌లు కొడ‌తా అంటూ యంగ్ సైనా చెప్పే డైలాగ్ ఈ ట్రైల‌ర్‌కు హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు.

SAINA????????????

This women's day I am proud to bring to you - SAINA????????????

In cinemas 26th March.

Watch the trailer now - https://t.co/Egh5NSWJyI@NSaina #AmoleGupte #ManavKaul @eshannaqvi #BhushanKumar @deepabhatia11 @Sujay_Jairaj @raseshtweets #KrishanKumar @AmaalMallik