ప్ర‌భాస్-ఓం రావ‌త్ కాంబినేష‌న్ లో ప్ర‌తిష్టాత్మంగా తెర‌కెక్కుతున్న చిత్రం ఆదిపురుష్‌. ఈ చిత్రంలో ప్ర‌భాస్ రాముడిగా క‌నిపించ‌నున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్టును ప్ర‌క‌టించిన‌ప్ప‌టి నుంచి ప్ర‌భాస్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్ మీదున్నారు. త‌మ అభిమాన న‌టుడిని రాముడి పాత్ర‌లో ఎలా ఉంటాడో చూపిస్తూ కొన్ని డిజైన్స్ రూపొందించారు. చేతితో వేసిన చిత్రాలు, పెయింటింగ్స్‌, డిజిట‌ల్ ఆర్ట్‌, ఫొటోషాప్ స్టిల్స్..ఇలా అన్ని ర‌కాల క‌ళ‌ల‌ను వాడి ప్ర‌భాస్ ను రాముడిలా చిత్రించిన వీడియోల‌ను డైరెక్ట‌ర్ ఓం రావ‌త్ ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేశాడు. అద్భుత‌మైన స్పందిస్తున్న ప్ర‌తీ ఒక్క‌రికీ ధ‌న్య‌వాదాలు.

ప్ర‌భాస్ అభిమానులు రూపొందించిన కొన్ని క‌ళాత్మ‌క రూపాలు అంటూ వీడియోను షూరు చేశాడు. ఈ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. 2021 జ‌న‌వ‌రి నుంచి ఈ చిత్రం సెట్స్ పైకి వెళ్ల‌నుంది. తెలుగు, హిందీ, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, క‌న్న‌డ‌తోపాటు ప‌లు విదేశీ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.



Here are some of the amazing fanarts of #Adipurush!#Prabhas @itsBhushanKumar pic.twitter.com/u5mdsFv8i8