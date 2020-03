మెగా పవర్ స్టార్ రామ్‌ చరణ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా ఈ రోజు ఉదయం 10గం.లకి స్పెషల్ సర్‌ప్రైజ్‌ ఇస్తానని ఎన్టీఆర్‌ గతరాత్రి ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే చెర్రీకి ఇవ్వవలసిన గిఫ్ట్‌ని రాజమౌళికి పంపడంతో డిలే అవుతుందని ఎన్టీఆర్ తాజా ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. నీ గిఫ్ట్‌ని గత రాత్రి రాజమౌళికి పంపా. ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఎంత ఆలస్యం అవుతుందో నీకు తెలుసుకుదా.. చిన్న ఆలస్యం అని ఎన్టీఆర్ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. దీనిపై స్పందించిన చరణ్‌.. ఏంటి ఆయనకు పంపావా.. ఈ రోజుకి వస్తుందా అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు.



మరోవైపు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా ఆర్ఆర్ఆర్‌ సర్‌ప్రైజ్‌ కోసం వెయిట్‌ చేస్తున్నట్టు తన ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నాడు. దీనిపై స్పందించిన రాజమౌళి.. సార్‌ అంటే అది కొంచెం కొంచెమే.. వాస్తవంగా.. ప్లీజ్‌ సార్‌ అని రిప్లై ఇచ్చారు. ఇక కీరవాణి తన ట్విట్టర్‌లో తాను, ఎన్టీఆర్, రాజమౌళి, మధన్ కార్కీ మూడు అడుగుల దూరంలో ఉండి పని చేస్తున్నట్టు పేర్కొన్నాడు.



రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్‌ చిత్రం ఆర్ఆర్ఆర్‌లో ఎన్టీఆర్ కొమురం భీం పాత్రలో కనిపించనుండగా, చరణ్‌..అల్లూరి సీతారామరాజుగా అలరించనున్నాడు. అలియా భట్‌ , ఒలీవియా మోరీస్‌ కథానాయికలుగా నటిస్తున్న ఈ చత్రంలో అజయ్ దేవగణ్‌, ఎలిసన్‌ డ్యూడీ, రేయ్‌ స్టీవ్‌సన్‌ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జనవరి 8,2021న చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

What!! You sent it to HIM!!?? Will I get it today?? https://t.co/yQOQH7gUjV

Good Morning ! NTR, SSR, Madhan Karky & Myself. Working from home with obviously much more than 3 ft distance between each of us !! pic.twitter.com/rTlUuENiAX