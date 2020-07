టాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిల‌ర్ నితిన్ ఏప్రిల్‌లోనే వివాహం చేసుకోవ‌ల‌సి ఉన్న‌ప్ప‌టికీ, క‌రోనా వ‌ల‌న వాయిదా ప‌డింది. తాజాగా ప్ర‌భుత్వ నిబంధ‌న‌ల ప్ర‌కారం కొద్ది మంది స‌మ‌క్షంలో జూలై 26న వివాహం చేసుకునేందుకు సిద్ధ‌మ‌య్యాడు. హైద‌రాబాద్‌లోని ఫ‌ల‌క్‌నుమాలో నితిన్‌, షాలినిల‌ వివాహం జ‌ర‌గ‌నున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది.



సోమవారం నితిన్ తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి సీఎం కేసీఆర్‌ని క‌లిసి శుభ‌లేఖ అందించారు. నితిన్‌తో పాటు ఆయ‌న త్రండి సుధాక‌ర్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు. ఇక ఇండ‌స్ట్రీకి సంబంధించి కొంద‌రు ప్ర‌ముఖుల‌ని మాత్ర‌మే నితిన్ త‌న పెళ్లికి ఆహ్వానించిన‌ట్టు స‌మాచారం. కాగా, నితిన్ ఫిబ్రవరి15న త‌న ప్రేయ‌సి షాలినితో నిశ్చితార్ధం జ‌రుపుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.



Today Hero @actor_nithiin along with his father Sudhakar reddy invited Hon’ble Chief Minister Sri K.Chandrashekhar Rao for his marriage at Pragathi Bhavan.

Marriage on 26th July 2020.#Nithiin @TelanganaCMO #KCR pic.twitter.com/Vxi0cbbgaR