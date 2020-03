‘అంధాధున్‌’ తెలుగు రీమేక్‌ షురూ..వీడియో

బాలీవుడ్‌ నటుడు ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా నటించిన ‘అంధాధున్‌’ చిత్రం బాక్సాపీస్‌ వద్ద కలెక్షన్లను రాబట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సూపర్‌హిట్‌ మూవీ తెలుగు రీమేక్‌ పట్టాలెక్కింది. ఆయుష్మాన్‌ పాత్రలో టాలీవుడ్‌ నటుడు నితిన్‌ కనిపించబోతున్నాడు. వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఫేం మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ చిత్రం ఇవాళ లాంఛనంగా ప్రారంభకార్యక్రమాలు జరుపుకుంది. ముహూర్తపు షాట్‌ కు శ్యాంప్రసాద్‌ రెడ్డి క్లాప్‌ కొట్టగా..దిల్‌ రాజు కెమెరా స్విఛాన్‌ చేశారు. తొలి షాట్‌కు సురేందర్‌రెడ్డి గౌరవ దర్శకత్వం వహించాడు. బి. మధు సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఎన్‌ సుధాకర్‌ రెడ్డి, నిఖితా రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. అయితే తెలుగు రీమేక్‌లో టబు, రాధికా ఆప్టే పోషించిన పాత్రల్లో ఎవరు కనిపిస్తారనేది సస్పెన్స్‌గా ఉంది. చిన్నచిత్రంగా విడుదలై బాక్సాపీస్‌ వద్ద రికార్డులు కొల్లగొట్టిన అంధాధున్‌..ఉత్తమ చలన చిత్రంగా, అయుష్మాన్‌ ఉత్తమ నటుడిగా, ఉత్తమ స్క్రీన్‌ప్లే విభాగాల్లో మూడు జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకుంది.

Glimpse of #SreshthMovies Production No 6 Launch@actor_nithiin and #MerlapakaGandhi join hands for #Andhadhun Remake



Presented by B. Madhu

Produced by N Sudhakar Reddy and Nikitha Reddy

cinematography by Hari K Vedanth



Filming starts in June pic.twitter.com/gGGOVGD4BP