యువ హీరో నిఖిల్ .. కార్తికేయ2 షూటింగ్‌లో గాయ‌ప‌డ్డ సంగ‌తి తెలిసిందే. గుజ‌రాత్‌లో మూవీకి సంబంధించి ఫైట్ సీక్వెన్స్ తెర‌కెక్కిస్తుండ‌గా, నిఖిల్ ఎడ‌మ కాలుకు గాయ‌మైంది. ఈ విష‌యంపై తాజాగా నిఖిల్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా స్పందించారు. నాకు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింద‌ని తెలుసుకొని చాలా మంది ఫోన్స్, మెసేజ్‌లు చేస్తున్నారు. మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమ‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు. రెట్టింపు ఉత్సాహంతోనే త్వ‌ర‌లో మీ ముందుకు వ‌స్తాను అంటూ నిఖిల్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.



నిఖిల్ ప్ర‌స్తుతం న‌టిస్తున్న కార్తికేయ 2 చిత్రం ఏడేళ్ళ క్రితం వ‌చ్చిన కార్తికేయ మూవీకి సీక్వెల్‌గా రూపొందుతుంది. చందూ మొండేటి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం యానిమల్ హిప్నటిజం అనే కొత్త కాన్సెప్ట్‌తో వచ్చి మంచి విజ‌యాన్ని సాధించింది. ఇప్పుడు సీక్వెల్‌ని భారీ బ‌డ్జెట్‌తో రూపొందిస్తున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై టీజీ విశ్వప్రసాద్, అభిషేక్ అగర్వాల్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ కీలక పాత్రలో నటించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి కాలభైరవ సంగీతం సమకూరుస్తుండగా.. కార్తీక్ ఘట్టమనేని సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. 2021లోనే సినిమా విడుద‌ల చేయాల‌ని మేక‌ర్స్ భావిస్తున్నారు.



Suffered a Left Calf Muscle Tear during the filming of an Action Sequence in Gujarat for #Karthikeya2

Receiving lots of Concerned calls and messages... Hugeee thanks to u all for the Love ❤️ and Energy being sent to me... Will Bounce back with Double the Enthusiasm ???????????? pic.twitter.com/Tl5clbhokA