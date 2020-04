లాక్ డౌన్ స‌మ‌యాన్ని టాలీవుడ్ బ్యూటీ నిధి అగ‌ర్వాల్ చాలా చ‌క్క‌గా ఉప‌యోగించుకుంటోంది. లాక్ డౌన్ స‌మ‌యంలో క్వారంటైన్ లో ఉండటం త‌ప్ప‌నిస‌రి కావ‌డంతో..నిధి అగ‌ర్వాల్ త‌న ప్రొఫెష‌న‌ల్ స్కిల్స్‌ను మెరుగుప‌రుచుకునే ప‌నిలో ప‌డింది. న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడ‌మీలో ఆన్ లైన్ కోర్సులో చేరింది.

న‌ట‌న‌తోపాటు త‌నకు ఆస‌క్తి ఉన్న విభాగాల్లో స్కిల్స్‌ను పెంచుకోవ‌డానికి నిధి అగ‌ర్వాల్ ప్లాన్ చేసుకుని..లాక్ డౌన్ టైంలో మిగితా హీరోయిన్ల‌కు ఆద‌ర్శంగా నిలుస్తోంది. మ‌రోవైపు ప‌లువురు టాలీవుడ్ సెల‌బ్రిటీలు లాక్ డౌన్ స‌మ‌యంలో పేద ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌స‌ర‌మైన స‌రుకులు అంద‌జేస్తున్నారు.

Actress @AgerwalNidhhi using the #lockdown time productively.. Sharpening her professional skills.#NidhhiAgerwal taking online course from #NewYork film academy pic.twitter.com/bPP11XzIN4