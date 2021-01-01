ప్రభాస్, పవన్, రవితేజ నుండి న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ గిఫ్ట్స్
2020 సంవత్సరం ప్రతి ఒక్కరికి పీడ కలగా మారింది. కరోనా వలన అన్ని రంగాల వారు నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ ఏడాది ఎప్పుడు ముగుస్తుందా, కొత్త సంవత్సరం సరికొత్త కలలతో ఎప్పుడు మొదలు పెడతామా అని అందరు ఎదురు చూస్తుండగా,ఆ సమయం రానే వచ్చింది. సినిమా ఇండస్ట్రీతో పాటు మిగతా రంగాల వారు కూడా ఈ ఏడాది తమకు అంతా శుభం కలగాలని కోరుకుంటున్నారు. అయితే న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఎప్పటి మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా కొందరు మేకర్స్ అభిమానుల కోసం సర్ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్లు తెచ్చారు.
ప్రస్తుతం సెట్స్ పై పలు క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో రాధే శ్యామ్, వకీల్ సాబ్, క్రాక్ వంటి చిత్రాలు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్నాయి. మరి కొద్ది రోజులలో చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయనుండగా, న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా మూవీకి సంబంధించి కొత్త పోస్టర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇవి ప్రేక్షకులలో ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ప్రభాస్ కూల్ లుక్లో కనిపిస్తుండా, పవన్..శృతితో కలిసి బైక్ రైడింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక రవితేజ..శృతిహాసన్తో కలిసి రచ్చ చేసేందుకు సిద్దమయ్యాడు. ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు ట్రైలర్తో రచ్చ చేయనున్నాడు. ఇక బిచ్చగాడుతో అలరించిన విజయ్ ఆంటోని కూడా సర్ప్రైజ్తో వచ్చాడు.
#VijayaRaghavan teaser will be out on 2-1-21 @ 2:01 PM .— vijayantony (@vijayantony) December 31, 2020
Directed by @akananda@im_aathmika @nsuthay @nivaskprasanna @chendurfilm @FvInfiniti @bkamalbohra @Dhananjayang @lalithagd #TDRaja @jj_pradeep @Panbohra @bhashyasree @vamsikaka @saregamasouth @Sivadigitalart pic.twitter.com/IezoHzkC0q
Directed by @director_radhaa— UV Creations (@UV_Creations) December 31, 2020
Presented by @UVKrishnamRaju garu
Produced by @UV_Creations @TSeries @itsBhushanKumar with #Vamshi #Pramod & @PraseedhaU under @AAFilmsIndia
DOP @manojdft
Prod Design #RRaveendar
Editing #KotagiriVenkateswarRao pic.twitter.com/B6DyPIyRqB
#VakeelSaab wishes you all a very #HappyNewYear2021— Boney Kapoor (@BoneyKapoor) December 31, 2020
Get ready for #VakeelSaab teaser on Sankranti ????#NewYearWithVakeelSaab
Powerstar @PawanKalyan#SriramVenu @shrutihaasan @i_nivethathomas @yoursanjali @AnanyaNagalla @SVC_official @BayViewProjOffl @MusicThaman pic.twitter.com/U8a0KmgLLE
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