స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. తెలుగు రాష్ట్రాల‌లోనే కాక కేర‌ళ‌, త‌మిళ‌నాడులోను బ‌న్నీకు విప‌రీత‌మైన అభిమానులు ఉన్నారు. ఆ అభిమానగణానికి బ‌న్నీ విష‌యాల‌ని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు చేర‌వేసేందుకు అల్లు అర్జున్ ఆర్మీ ప్ర‌త్యేక మొబైల్ యాప్‌ని సిద్దం చేస్తుంది. డిసెంబ‌ర్ 23న దీనిని లాంచ్ చేయ‌నున్న‌ట్టు చెబుతున్నారు. ఈ విష‌యం అభిమానుల‌కి సంతోషాన్ని క‌లిగిస్తుంది.



ఇక ఈ ఏడాది అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో చిత్రంతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన అల్లు అర్జున్ ప్ర‌స్తుతం సుకుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో పుష్ప అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. గంధ‌పు చెక్క‌ల స్మ‌గ్లింగ్ నేప‌థ్యంలో ఈ చిత్రం తెర‌కెక్క‌గా, ఇందులో అల్లు అర్జున్ డిఫ‌రెంట్ లుక్‌లో కనిపించి అల‌రించ‌నున్నాడు. ర‌ష్మిక మంధాన క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. దేవి శ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. వ‌చ్చే ఏడాది చిత్రాన్ని ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకువ‌చ్చే ప్లాన్ చేస్తున్నారు.



.@AlluArjun_Army (@TeamAAArmy) took a Unique Step in laying a Path to connect with Everyone in this digital era.



Most awaiting #AlluArjunArmyApp launching on December 23rd ????????@alluarjun #Pushpa pic.twitter.com/6urZiPorze