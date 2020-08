బాలీవుడ్ బాద్ షా వివాదాల‌కి చాలా దూరంగానే ఉంటారు. త‌న గురించి ఎలాంటి త‌ప్పుడు ప్రచారాలు జ‌రిగిన‌, దానిపై వెంట‌నే స్పందించి దానికి చెక్ పెడ‌తారు. రీసెంట్‌గా షారూఖ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో పోస్ట్ చేస్తూ.. ప్రార్ధ‌న‌లు, నిమ‌జ్జ‌నం పూర్తైంది. మిమ్మ‌ల్ని, మీ కుటుంబ స‌భ్యుల‌ని గ‌ణేశ్ చ‌ల్ల‌గా చూడాలి. ఆనందాన్ని పంచాలి. గ‌ణ‌ప‌తి బ‌ప్పా మోరియా అంటూ ట్వీట్ చేశారు.



షారూఖ్ షేర్ చేసిన ఫోటో మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్‌లో ఉండి, నుదుటిన కుంకుమ.. క‌లర్‌లో కనిపిస్తుండే స‌రికి నెటిజన్లు కింగ్‌ ఖాన్‌పై ట్రోలింగ్‌కు దిగడం మొదలుపెట్టారు. మీరు కుంకుమ బ‌దులు నుదుటికి రంగు పూసుకొని న‌టిస్తున్నారా అని ఒక‌రు, దేవుడి ద‌గ్గ‌ర న‌టించ‌కండి శాపం పెడ‌తాడు అని మ‌రొకరు కామెంట్ చేశారు. కాగా, కొద్ది రోజుల క్రితం రామ మందిరానికి షారుక్ రూ.5 కోట్ల విరాళం అందించిన‌ట్టు పుకార్లు షికారు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.



Prayers and visarjan done... This #GaneshChaturthi, may Lord Ganesha bestow upon you and your loved ones, blessings and happiness... Ganpati Bappa Morya! pic.twitter.com/cSA7ABC9nf