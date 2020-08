అక్కినేని ఫ్యామిలీకి మ‌నం వంటి మొమోర‌బుల్ చిత్రాన్ని అందించిన ద‌ర్శ‌కుడు విక్ర‌మ్ కుమార్. ఈయ‌న అఖిల్‌తో హ‌లో అనే చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించారు. ఈ సినిమా అంత‌గా ఆద‌ర‌ణ పొంద‌లేదు. అయిన‌ప్ప‌టికీ విక్ర‌మ్ మీద న‌మ్మ‌క‌ముంచి చైతూ హీరోగా సినిమా చేసే అవ‌కాశం ఇచ్చారు అక్కినేని కుటుంబం.



విక్రమ్ ప్రతి సినిమాలోనూ ఏదో స్ట్రాంగ్ పాయింట్ తీసుకుని తనదైన శైలిలో ప్రేక్షకులకు ఓ కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తుంటాడు. చైతు ఇమేజ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓ డిఫరెంట్ స్టోరి రెడీ చేసి వినిపించగా, ఇది ఎంత‌గానో న‌చ్చింద‌ట‌. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ ఇచ్చాడు. నాగ్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించి అఫీషియ‌ల్ ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. థ్యాంక్యూ అనే టైటిల్‌తో తెర‌కెక్క‌నున్న ఈ చిత్రాన్ని దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. ‘మనం’ తర్వాత వీళ్ల కాంబోలో రానున్న రెండో సినిమా ఇది. చైతూ ప్ర‌స్తుతం సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్ములతో ‘లవ్‌స్టోరి’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ‘గీతగోవిందం’ ఫేమ్ పరశురామ్ (బుజ్జి) దర్శకత్వంలో ఇటీవలే ఓ సినిమా ప్రకటించారు.

ఇక కింగ్ నాగ్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా"లవ్ స్టోరీ" మూవీ టీమ్ బ్యూటీ ఫుల్ బ‌ర్త్ డే గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. ‘‘లవ్ స్టోరీ’’ మేకర్స్ ఆయన కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సినిమా నుండి ఓ కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్ లో నాగచైతన్య,సాయి పల్లవి లు చాలా ప్లజెంట్ గా హ్యాపీగా కనిపిస్తున్నారు. ఇంకా 15 రోజుల షూటింగ్ మినహా సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయింది.పరిస్థితులు అనుకూలించిన తర్వాత షూటింగ్ మొదలు పెట్టి.సరైన సమయంలో మూవీని థియేటర్లలో రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.హీరో నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి జంట గా నటిస్తున్న ఈ మూవీలో రాజీవ్ కనకాల,ఈశ్వరీ రావు,దేవయాని ఇతర ముఖ్య పాత్రలుపోషిస్తున్నారు. ఏమిగోస్ క్రియేషన్స్,సోనాలి నారంగ్ సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వరసినిమాస్ ఎల్ ఎల్ పి బ్యానర్ పై నారాయణ్ దాస్ కె నారంగ్, పి రామ్మోహన్ రావు నిర్మిస్తున్నారు.



Thank You..an expression that can be forgotten or when used right can mean more than anyother there is . #ThankYouTheMovie A story I’m looking forward to tell ! With a team I’m really thankful I met @Vikram_K_Kumar @SVC_Official#NC20 #HBDKingNagarjuna @iamnagarjuna pic.twitter.com/zMiEXRdDoD