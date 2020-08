అక్కినేని ఫ్యామిలీకి మ‌నం వంటి మొమోర‌బుల్ చిత్రాన్ని అందించిన ద‌ర్శ‌కుడు విక్ర‌మ్ కుమార్. ఈయ‌న అఖిల్‌తో హ‌లో అనే చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించారు. ఈ సినిమా అంత‌గా ఆద‌ర‌ణ పొంద‌లేదు. అయిన‌ప్ప‌టికీ విక్ర‌మ్ మీద న‌మ్మ‌క‌ముంచి చైతూ హీరోగా సినిమా చేసే అవ‌కాశం ఇచ్చారు అక్కినేని కుటుంబం.



విక్రమ్ ప్రతి సినిమాలోనూ ఏదో స్ట్రాంగ్ పాయింట్ తీసుకుని తనదైన శైలిలో ప్రేక్షకులకు ఓ కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తుంటాడు. చైతు ఇమేజ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓ డిఫరెంట్ స్టోరి రెడీ చేసి వినిపించగా, ఇది ఎంత‌గానో న‌చ్చింద‌ట‌. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ ఇచ్చాడు. నాగ్ బ‌ర్త్‌డే సంద‌ర్భంగా ప్రాజెక్ట్‌కి సంబంధించి అఫీషియ‌ల్ ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. థ్యాంక్యూ అనే టైటిల్‌తో తెర‌కెక్క‌నున్న ఈ చిత్రాన్ని దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. ‘మనం’ తర్వాత వీళ్ల కాంబోలో రానున్న రెండో సినిమా ఇది. చైతూ ప్ర‌స్తుతం సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్ములతో ‘లవ్‌స్టోరి’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ‘గీతగోవిందం’ ఫేమ్ పరశురామ్ (బుజ్జి) దర్శకత్వంలో ఇటీవలే ఓ సినిమా ప్రకటించారు.



Thank You..an expression that can be forgotten or when used right can mean more than anyother there is . #ThankYouTheMovie A story I’m looking forward to tell ! With a team I’m really thankful I met @Vikram_K_Kumar @SVC_Official#NC20 #HBDKingNagarjuna @iamnagarjuna pic.twitter.com/zMiEXRdDoD