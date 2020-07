కొద్ది రోజుల క్రితం నాలుగేళ్ళ కుమారుడితో క‌లిసి కాలిఫోర్నియాలోని పెరూ లేక్‌లో బోటు షికారుకు వెళ్లిన న‌యా రివీరా(33) కుమారుడిని బోటులో వదిలేసి న‌దిలో దూకిన విష‌యం తెలిసిందే. బోటు య‌జ‌మాని ఫిర్యాదు మేర‌కు పోలీసులు ఐదు రోజులుగా గాలింపు చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టారు. నిన్న సాయంత్రం న‌దిలో శ‌వ‌మై తేలింది రివీరా. ఆమె మ‌ర‌ణానికి కార‌ణాలు ఏంటి అని తెలియాల్సి ఉంది.



బోటు అద్దెకి తీసుకొని రివీరా, ఆయ‌న కుమారుడు విహార‌యాత్ర‌కి వెళ్ల‌గా బుధ‌వారం సాయంత్రం బోటులో రివీరా కుమారుడు ఒక్క‌డే ఉండ‌డం గ‌మ‌నించారు. పిల్లాడి పక్కనే ఓ లైఫ్‌ జాకెట్‌, రివీరా పర్స్‌ ఉన్నాయి. అమ్మ‌, నేను స్విమ్మింగ్‌కి వెళ్ళాం. నేను తిరిగి వ‌చ్చాను. అమ్మ రాలేదంటూ పిల్లాడు త‌న కుటుంబ స‌భ్యుల‌కి తెలిపాడ‌ట‌.అయితే ఐదు రోజులు జల్లెడ ప‌ట్టిన త‌ర్వాత నిన్న సాయంత్రం ఆమె మృత‌దేహాన్ని గుర్తించారు .రివీరా.. ఫాక్స్‌ మ్యూజికల్‌ కామేడి చిత్రం ‘గ్లీ’ ఆరు సీజన్‌లలో పాటలు పాడే చీర్‌ లీడర్‌ సంటాన లోపెజ్‌ పాత్రలో నటించింది.



The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra