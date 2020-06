లాక్‌డౌన్ స‌డ‌లింపుల‌తో సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కి సంబంధించి డ‌బ్బింగ్ ప‌నులు, పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ కార్య‌క్ర‌మాలు శ‌ర‌వేగంగాజ‌రుగుతున్నాయి. తాజాగా సీనియ‌ర్ న‌టుడు న‌రేష్ సోలో బ్ర‌‌తుకే సో బెట‌ర్ సినిమా కోసం డ‌బ్బింగ్ ప‌నులు మొద‌లు పెట్టిన‌ట్టు త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా పేర్కొన్నాడు. శ‌బ్ధాల‌య థియేట‌ర్‌లో డ‌బ్బింగ్ చెబుతున్న‌ట్టు త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స్ప‌ష్టం చేసిన న‌రేష్ అన్ని జాగ్ర‌త్తలు తీసుకొని ప‌నులు చేస్తున్నాం అని అన్నారు.



సుప్రీమ్ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్, ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ నభా నటేష్ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘సోలో బ్రతుకే సో బెటర్’. సుబ్బు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర ఎల్ఎల్‌పి (SVCC) బ్యానర్‌పై బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి రీసెంట్‌గా విడుద‌లైన నో పెళ్ళి అనే సాంగ్ యూ ట్యూబ్‌లో 5 మిలియ‌న్ల ఫాలోవ‌ర్స్ సాధించింది.



Restarted dubbing in the 2nd theatre (Sabdalaya) for the 2nd film I dubbed for sai Dharam tej’s Svcc Film ‘solo life so better’ . I know it’s a risk . But taking all precautions & going ahead in my mission to motivate. Sairam pic.twitter.com/WBZl9fCThw