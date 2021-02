టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ వెంక‌టేశ్ న‌టిస్తోన్న చిత్రం నార‌ప్ప‌. శ్రీకాంత్ అడ్డాల ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. సురేశ్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ పై నిర్మిస్తోన్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. లొకేష‌న్ లో నిర్మాత సురేశ్‌బాబు, నార‌ప్ప న‌టీన‌టులు, ఇత‌ర సిబ్బందితో క‌లిసి దిగిన ఫొటోను అధికారిక‌ ట్విట‌ర్ ఖాతా ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు. నార‌ప్ప చిత్రీక‌ర‌ణ ముగిసింది. ఈ వేస‌వికి థియేట‌ర్ల‌లో క‌లుద్దాం అని ట్వీట్ చేశారు.



త‌మిళంలో సూప‌ర్‌హిట్‌గా నిలిచిన అసుర‌న్‌కు రీమేక్‌గా నార‌ప్ప‌ తెర‌కెక్కుతుంది. ప్రియ‌మ‌ణి హీరోయిన్ గా న‌టిస్తోండ‌గా..కేరాఫ్ కంచ‌ర‌పాలెం ఫేం కార్తీక్ ర‌త్నం కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. నార‌ప్ప మే 14న థియేట‌ర్ల‌లో సంద‌డి చేయ‌నుంది. ఎఫ్ 2 త‌ర్వాత వెంక‌టేశ్ న‌టిస్తోన్న సినిమా కావ‌డంతో అభిమానులు చాలా ఎక్జ‌యిటింగ్ గా ఎదురుచూస్తున్నారు.

And it's a wrap for #Narappa ! We'll see you in theatres this summer ☀️ #NarappaOnMay14.@VenkyMama #Priyamani @theVcreations #SrikanthAddala pic.twitter.com/B5QarFLuYo