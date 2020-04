క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారికి భ‌య‌ప‌డి ప్ర‌జ‌లు ఇళ్ల‌ల్లో నుండి బ‌య‌ట‌కి అడుగుపెట్ట‌డం లేదు. దీంతో బ్ల‌డ్ బ్యాంక్స్‌లో రక్తం కొర‌త తీవ్రంగా ఉంది. ఈ నేప‌థ్యంలో కొన్ని బ్లండ్ బ్యాంకులు మీడియా ముఖంగా రక్త‌దానం చేసేందుకు రావాల‌ని కోరుకుంటున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో నేచుర‌ల్ స్టార్ నాని ముందుకు మిగ‌తా వారికి ఆద‌ర్శంగా నిలిచాడు. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ బ్లడ్‌బ్యాంక్‌కు వెళ్లి రక్తదానం చేశారు.



అంద‌రం ఇళ్ల‌ల్లో ఉండ‌డం వ‌ల‌న రోగుల‌కి రక్తం అంద‌క స‌మ‌స్య‌లు ఎదుర్కొంటున్నారు. చిన్న‌పిల్లల్లు త‌ల‌సీమియా అనే వ్యాధితో బాధ‌ప‌డుతున్నారు. వాళ్లకు నెలకు రెండు సార్లు రక్తం ఎక్కించాల్సిన ఉంటుంది. దాంతో పాటు ఇతర ఆపరేషన్స్‌కు రక్తం అనేది చాలా అవసరం. కరోనా కారణంగా ఏర్పడిన భయం వల్ల చాలా మంది రక్తదానం చేయడానికి ముందుకురాలేకపోతున్నారు. క‌రోనాకి రక్త‌దానానికి ఏం సంబంధం లేదు. రక్త‌దానం చేసి ప్రాణాల‌ని కాపాడండి అని నాని పిలుపునిచ్చారు. అయితే ఇలాంటి సంద‌ర్భాల‌లో నాని ముందుకు వ‌చ్చి బ్ల‌డ్ డొనేట్ చేయ‌డంపై ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆయ‌న‌కి సెల్యూట్ చేసింది.

We salute Nani Garu, south India #filmactor, who came forward to #donateblood in this COVID-19 crisis situation. His donation will help the NTR Memorial Trust Blood Bank so save many lives including lives of children who have Thalassemia inherited blood disorder. #Actornani pic.twitter.com/MkQnwm9qM2