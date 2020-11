నేచుర‌ల్ స్టార్ నాని చివ‌రిగా వి అనే సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇంద్ర‌గంటి మోహ‌న కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో సుధీర్ బాబు ముఖ్య పాత్ర పోషించాడు. ఈ సినిమ ఆప్రేక్ష‌కుల‌ని పెద్ద‌గా అల‌రించ‌లేకేపోయింది. ఇక ఇప్పుడు త‌న 28వ సినిమాతో సంద‌డి చేసేందుకు సిద్ద‌మ‌య్యాడు. నానితో గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా నిర్మించిన మైత్రీ మూవీస్ నే ఈ సినిమాను నిర్మించ‌నుండ‌గా, ఈ చిత్ర టైటిల్‌ని న‌వంబ‌ర్ 21న అనౌన్స్ చేయ‌నున్నారు.



ప్రస్తుతం నాని టక్ జగదీష్ సినిమాతో పాటు శ్యామ్ సింగ రాయ్ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉన్నారు. ఇవి పూర్తైన త‌ర్వాత మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ తో క‌లిసి సినిమా చేయ‌నున్నాడు. . బ్రోచోవారేవరురా ఫేం వివేక్ ఆత్రేయ తెర‌కెక్కించ‌నున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి తాజాగా క్రేజీ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. చిత్రంలో క‌థానాయిక‌గా మ‌ల‌యాళ బ్యూటీ న‌ర్జియా ఫ‌హ‌ద్ న‌టించ‌నున్న‌ట్టు తెలిపారు. మిగ‌తా వివ‌రాలు అతి త్వ‌ర‌లో ప్ర‌క‌టించ‌నున్నారు.



This Diwali, we have a new addition to our Telugu film family, let’s welcome Nazriya Fahadh!



The ladi has been lit for the #CurtainRaiser and its going to blast on 21 November 2020. Circle this date and tune in!@NameisNani #NazriyaFahadh #VivekAthreya #Nani28 pic.twitter.com/4V5NnKaVRi