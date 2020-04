సోష‌ల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటూ వ‌స్తున్న చిరంజీవి ఈ రోజు త‌న మనవరాలు నవిష్క..ఖైదీ నంబర్‌ 150 చిత్రంలోని ‘మిమ్మీ మిమ్మీమి.. ఇకపై ఓన్లీ యూ అండ్ మీ’ పాట ని ఎంత‌గా ఇష్ట‌ప‌డుతుందో వీడియో షేర్ చేసి చూపించారు. నవిష్క ఎంతో ముద్దుగా స్టెప్స్ వేస్తుండ‌గా, చిన్నారిని చూస్తూ చిరు కూడా చిన్న‌పిల్లాడిలా మారారు. వీరిద్ద‌రి హంగామాని చూసిన అభిమానుల‌కి రెండు క‌ళ్ళు చాల‌లేదు.



తాజాగా చిరు వీడియోపై స్పందించిన నాని.. నేను ఈ వీడియోలో ఇద్ద‌రు కిడ్స్‌ని చూస్తున్నాను. మీరు ఎవ‌రి గురించి మాట్లాడుతున్నారు చిరు స‌ర్ అని కామెంట్ పెట్టాడు. అలానే మెగాస్టార్‌కి ట్విట్ట‌ర్‌లోకి వెల్‌క‌మ్ చెప్పారు నాని.



I see two little kids .. which one are you talking about Sir ?



Welcome to Twitter Megastar @KChiruTweets ❤️ https://t.co/BaL07jRPxx