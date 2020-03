ఎప్పుడు సినిమా షూటింగ్‌ల‌తో బిజీగా ఉండే స్టార్స్ ఇప్పుడు క‌రోనా వ‌ల‌న ఇళ్ళ‌కే ప‌రిమిత‌మ‌య్యారు. కుటుంబ స‌భ్యుల‌తో స‌ర‌దాగా గ‌డుపుతూ వారికి ఇంటి, వంట ప‌నుల‌లో సాయ‌ప‌డుతున్నారు. ఆ మ‌ధ్య నాగ శౌర్య ఆవ‌కాయ ప‌చ్చ‌డి నేర్చుకుంటున్న‌ట్టు పోస్ట్ పెట్ట‌గా, ప్రీతి జింతా త‌న త‌ల్లికి ఆయిల్‌పెట్టి మ‌సాజ్ చేసింది. క‌త్రినా అయితే ఏకంగా ఇంటి గిన్నెలు క‌డిగింది. ఇక తాజాగా నేచుర‌ల్ స్టార్ నాని వంట గదిలో గరిటె తిప్పుతూ.. రుచికరమైన మసాలా శనగ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపించాడు.



త‌న‌లో దాగి ఉన్న న‌ల‌భీముడుని నాని బ‌య‌ట‌కి తీసుకురావ‌డంతో అభిమానులు ఒకింత ఆశ్చ‌ర్య‌పోతున్నారు. శ్రేయాస్ మీడియా షేర్ చేసిన ఈ వీడియో అభిమానుల‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది. నాని ఇటీవ‌ల తన ఇంటి బాల్కనీ ఉన్న చెట్టుపై ఓ పిట్ట.. గూడు పెట్టి పిల్లల్ని పొదగడాన్ని తన ఫోన్‌లో బంధించిన సంగ‌తి తెలిసిందే . ఇన్నాళ్లు పొల్యుషన్, శబ్ధాల వల్ల ఇది గమనించలేకపోయా అంటూ చెట్టుని పిట్టని.. పిట్ట పిల్లని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఆ వీడియో తెగ వైర‌ల్‌గా మారింది.



The natural star @NameisNani is literally the example for many boys right now!!#QuarantineLife #NewSkills pic.twitter.com/WljeVIzJfn