హిట్ సీక్వెల్ అనౌన్స్ చేసిన నాని

న‌టుడిగాను, నిర్మాత‌గాను దూసుకెళుతున్న నాని తన సొంత బ్యాన‌ర్ వాల్ పోస్ట‌ర్‌పై హిట్ అనే సినిమా నిర్మించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. శైలేష్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఫలక్‌నుమా దాస్ ఫేమ్ విశ్వక్ సేన్ ,రుహానీ శర్మ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషించారు. క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ గా రూపొందిన ఈ చిత్రం విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు పొంద‌డ‌మే కాక ప‌లు జాతీయ అవార్డులు కూడా అందుకుంది.



నేటితో హిట్ చిత్రం విడుద‌లై ఏడాది పూర్తైన సంద‌ర్భంగా నాని త‌న ట్విట్టర్‌లో హిట్ మూవీకి సీక్వెల్ ఉంటుంద‌ని ప్ర‌క‌టించాడు. హిట్ చిత్రం తెలంగాణ నేప‌థ్యంలో సాగ‌గా, సీక్వెల్ ఏపీ నేప‌థ్యంలో ఉంటుంద‌ట‌. ఇందులో “కేడీ” అనే రోల్ ను కూడా హైలైట్ చేస్తున్నాడు. సీక్వెల్ కోసం విశ్వ‌క్ సేన్‌ను కాకుండా అడివి శేష్‌ని హీరోగా తీసుకోవాల‌ని మేక‌ర్స్ భావిస్తున్న‌ట్టు తెలుస్తుంది. త్వ‌ర‌లోనే దీనిపై క్లారిటీ రానుంది .



1 year of HIT today



What better day to announce Part 2 :)



You've seen how Vikram Rudraraju of Telangana HIT has taken you on an edge of the seat ride.



Now it’s time for KD of AP HIT to take us on a nail biting journey :)



KD ? ???? @KolanuSailesh @walpostercinema