నంద‌మూరి తార‌క‌రామారావు న‌ట వార‌స‌త్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్న నంద‌మూరి న‌ట‌సింహం బాల‌కృష్ణ జూన్10న 60వ వ‌సంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ బ‌ర్త్‌డే బాల‌య్య‌కి చాలా ప్ర‌త్యేక‌మైన‌ప్ప‌టికీ, క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి వ‌ల‌న అన్ని వేడుక‌లని ర‌ద్ధు చేసుకున్నారు. అభిమానులు కూడా ఎవ‌రు త‌న పుట్టిన రోజు వేడుక‌లు చేయోద్ద‌ని కోరారు. అయితే ప్ర‌స్తుతం బ‌స‌వ‌తారకం క్యాన్స‌ర్ ఆసుప‌త్రికి ఛైర్మ‌న్‌గా ఉన్న బాల‌య్య బ‌ర్త్‌డే వేడుక‌ని ఆసుప‌త్రి వైద్య‌బృందం సింపుల్‌గా జ‌రిపారు. ఆయ‌న‌తో కేక్ క‌ట్ చేయించి విషెస్ అందించారు.



ఇక సాయంత్రం కుటుంబ సభ్యులు బాలయ్య చేత కేక్‌ కట్‌ చేయించి బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపారు. ఈ వేడుకలో బాలకృష్ణ కూతుళ్లు, అల్లుళ్లు, కొడుకు, మనవళ్లు స్పెషల్‌ డ్రెస్ కోడ్‌లో మెరిసారు. ‘విన్టేజ్ ఎన్బీకే 1960’ థీమ్‌ గల బ్లూ టీషర్ట్స్ ధరించగా, బాలయ్య సూపర్‌హిట్‌ చిత్రాల్లోని పాత్రలతో రూపొందించిన బ్యానర్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. మాజీ ముఖ్య‌మంత్రి చంద్ర‌బాబు నాయుడు, ఆయ‌న భార్య‌, కుమారుడు కూడా ఈ వేడుక‌లో పాల్గొన్నారు. తాజాగా బాల‌య్య బ‌ర్త్‌డేకి సంబంధించిన ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుండ‌గా, ఆయ‌న ఒరిజిన‌ల్ లుక్‌లో కనిపించారు.

అభిమానుల‌తో బ‌ర్త్‌డే వేడుక జ‌రుపుకోలేని నేప‌థ్యంలో బాల‌కృష్ణ త‌న అభిమానుల‌తో ఫేస్ బుక్ లైవ్ చాట్ నిర్వ‌హించారు. ఇందులో ఫ్యాన్స్ అడిగిన ఆస‌క్తిక‌ర ప్ర‌శ్న‌ల‌కి సమాధానాలు ఇచ్చారు.



#NandamuriBalakrishna is all smiles celebrating his 60th birthday today with near and dear ones.#HappyBirthdayNBK #NBK60 pic.twitter.com/nlnkPy5fxV