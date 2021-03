నాగార్జున ‘వైల్డ్ డాగ్’ ట్రైలర్ విడుదల చేసిన చిరంజీవి.. యాక్షన్ అదిరింది బాసూ..

చాలా రోజులుగా అక్కినేని అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్న నాగార్జున 'వైల్డ్ డాగ్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. చిరంజీవి చేతుల మీదుగా ఈ ట్రైలర్ విడుదలైంది. దీనికి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 2న విడుదల కానుంది. ముందుగా ఈ సినిమాను నెట్ ఫ్లిక్స్ వేదికగా విడుదల చేయాలనుకున్నాడు నాగార్జున. ఈ క్రమంలోనే రూ.25 కోట్లు డీల్ కూడా మాట్లాడుకున్నారు నిర్మాతలు. కానీ చివరి నిమిషంలో అగ్రిమెంట్ క్యాన్సల్ చేసి థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నారు. నిజం చెప్పాలంటే ఈ సినిమాపై పెద్దగా అంచనాలు లేవు. కొత్త దర్శకుడు అహిషోర్ సాల్మాన్ 'వైల్డ్ డాగ్' సినిమాను తెరకెక్కించాడు. పూర్తిస్థాయి యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తుంది ఈ సినిమా. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అంచనాలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి.

ఇప్పటి వరకు నాగార్జున కెరీర్‌లో ఎప్పుడూ లేని విధంగా యాక్షన్ సీక్వెన్సులు అదిరిపోయాయి. క‌శ్మీర్ లోకేషన్స్‌ లో కూడా సినిమాను తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు సాల్మాన్. ట్రైలర్ విడుదలయ్యే ముందు వరకు కూడా ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెద్దగా లేవు. కానీ ఇప్పుడు ఆసక్తి పెరిగిపోవడం ఖాయం. ఇందులో నేషనల్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ ఏజెన్సీ(NIA) ఏజెంట్‌ విజయ్‌ వర్మగా నటిస్తున్నాడు నాగార్జున. గోకుల్ ఛాట్ పేలుళ్ల‌తో పాటు మరికొన్ని అటాక్స్‌ను ఇతివృత్తంగా తీసుకుని ఈ కథ రాసుకున్నాడు దర్శకుడు. దానికి తగ్గట్లుగానే సినిమాను కూడా అద్భుతమైన విజువల్స్‌తో తెరకెక్కించాడు. ఒకడు మన దేశంలో వందల మందిని చంపి మీరేమీ చేయలేరు అంటే.. నేను అందుకు అంగీకరించను అంటూ చివర్లో నాగార్జున చెప్పిన డైలాగ్ అదిరిపోయింది. ఆ వెంటనే ‘మా..త్’ అంటూ బూతులు కూడా మాట్లాడేశాడు నాగార్జున.

ఇందులో చాలా స్టైలిష్ లుక్ లో కనిపిస్తున్నాడు మన్మథుడు. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అలీ రెజా, ఆర్యా పండిట్‌, కాలెబ్‌ మాథ్యూస్‌, రుద్రా గౌడ్‌, హష్వంత్‌ మనోహర్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సయామీ ఖేర్‌ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తుంది. చిరంజీవితో ప్రస్తుతం ఆచార్య సినిమాను నిర్మిస్తున్న మ్యాట్నీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ నిరంజన్ రెడ్డి వైల్డ్ డాగ్ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి తమన్‌ సంగీతం అందించారు. ఏప్రిల్‌ 2న ‘వైల్డ్‌డాగ్‌’ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత చిరంజీవి రియాక్షన్ కూడా అదిరిపోయింది. ఎప్పట్లాగే తన సోదరుడు నాగార్జున ఇందులో చాలా కూల్‌గా.. ఎనర్జిటిక్‌గా కనిపించాడు.. ఏ జోనర్‌ సినిమా అయినా చేయడానికైనా భయం లేకుండా ముందడుగు వేసే నటుడు అతను అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.

Presenting #WildDogTrailer https://t.co/NXWvln1HMD



FEROCIOUS,PATRIOTIC TALE OF

A DAREDEVIL TEAM



My brother Nag is Cool & Energetic as ever

He is a fearless actor attempting all genres



Wish Team #WildDog & my Producer

Niranjan Reddy GoodLuck! @iamnagarjuna @MatineeEnt