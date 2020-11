అక్కినేని నాగార్జున క‌రోనా స‌మ‌యంలోను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఓ వైపు బుల్లితెర బిగ్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 4 హోస్ట్ చేస్తూ, మరో వైపు వైల్డ్ డాగ్ షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నాడు. కొద్ది రోజులుగా వైల్డ్ డాగ్ షూటింగ్ మ‌నాలీలో జ‌రుగుతుండ‌గా, తాజాగా ఆ షెడ్యూల్ పూర్తైంది. దీంతో తిరిగి హైద‌రాబాద్‌కు రాబోతున్నారు నాగార్జున అండ్ టీం. అయితే హిమాల‌యాల‌ని, త‌న టీంకు గుడ్ బై చెబుతున్నందుకు చాలా బాధ‌గా ఉంది అంటున్నాడు నాగ్. త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో లొకేష‌న్‌కు సంబంధించి ఫొటోలు షేర్ చేశాడు.



వైల్డ్ డాగ్ సినిమాలో నాగార్జున స్పెషలిస్ట్ ఏసీపీ విజయ్ వర్మ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో అహిషోర్ సోల్‌మన్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. నిరంజన్ రెడ్డి, అన్వేష్ రెడ్డి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తోన్న ఈ సినిమాకు కిరణ్ కుమార్ మాటలు అందిస్తున్నారు. దియా మీర్జా కథానాయికగా నటిస్తోంది. సయామీ ఖేర్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తోంది. నిజ జీవిత ఘ‌ట‌న‌ల‌ను ఆధారంగా చేసుకుని తీర్చిదిద్దిన వైల్డ్‌ డాగ్ విజ‌య్ వ‌ర్మ పాత్ర‌లో అక్కినేని నాగార్జున న‌టించ‌డం ఆనందంగా ఉంద‌ని మేక‌ర్స్ స్ప‌ష్టం చేశారు.



Heading home after wrapping up my work for #WildDog !!feeling sad as I say good bye to my talented team and the Himalayas!! #manali @MatineeEnt @SaiyamiKher @ActorAliReza @onelifeitiz @mayankparakh19 @bilal06858696 pic.twitter.com/Ur3V5OH9if