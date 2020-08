న‌టుడు, నిర్మాత‌, వ్యాఖ్యాత‌గా త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నాగార్జున‌కి విప‌రీత‌మైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆయ‌న‌కి లేడీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ‌నే విష‌యం అంద‌రికి తెలిసిందే. అయితే నాగార్జున‌ని ఎంతో గానో అభిమానించే నెల్లూరు చెందిన లక్ష్మీ అనే వీరాభిమాని బ్రెయిన్ ట్యూమర్‌తో బాధపడుతోంది. ఇప్ప‌టికే ఆమెకి, మూడు సార్లు సర్జరీ జరగ‌గా, కొద్దిరోజుల్లో ఫైనల్ సర్జరీకి వెళ్లనున్నారు. ఈ విష‌యం తెలుసుకున్న నాగార్జున త‌న అభిమానికి వీడియో కాల్ చేసి స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు.



నాగార్జున త‌న‌తో మాట్లాడుతుంటే ల‌క్ష్మీ ముఖంలో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. తనకు బ్రెయిన్ ట్రూమర్ ఉందన్న సంగతి మరిచి పోయి మాట్లాడింది .ఈ జన్మకిది చాలు.. చనిపోయినా పర్వాలేదు అంటూ ఆమె భావోద్వేగానికి గురవగా..నాగార్జున ఎందుకు చ‌నిపోతారండి మీరు బాగుంటారు అంటూ ఆమెకి ధైర్యం అందించారు. నాగార్జున మాట‌ల‌తో ల‌క్ష్మీ ఆనందం అవ‌ధులు దాటింది.



