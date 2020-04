ప్ర‌పంచాన్ని వ‌ణికిస్తున్న క‌రోనా అంటే కొంద‌రికి కామెడీ అయింది. దీనిపై అనేక జోకులు, కామెడీలు చేస్తూ సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. ఇవి వైర‌ల్ కావ‌డంతో పాటు నెటిజ‌న్స్‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి. తాజాగా నాగార్జున‌-పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌చ్చిన శివ‌మ‌ణి చిత్రం లోని డైలాగ్స్‌ని క‌రోనా యాంగిల్ మార్చి ఓ వీడియో రూపొందించారు. ఇది నాగార్జునకి కూడా న‌చ్చ‌డంతో త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా వీడియో షేర్ చేశారు.



ఇప్పుడు నేను శివ‌మ‌ణి సినిమా చేస్తే, పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ డైలాగ్స్ ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంద‌ని నాగ్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే వీడియోలో నాగ్ వాయిస్‌ని భ‌విరి ర‌వి అనే వ్య‌క్తి మిమిక్రీ చేశారు. అచ్చం నాగ్‌ని దింపేశారు. ఇక సీన్స్‌కి త‌గ్గ‌ట్టు డైలాగ్స్ కూడా బాగా రాశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తుంది.



If I did the movie Shivamani now,@purijagan s dialogues would be somewhat like this in #CoronavirusCrisis pic.twitter.com/KrFiii8Ug2