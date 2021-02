బాలీవుడ్ చిత్రానికి బైబై చెప్పిన నాగార్జున‌..!

కింగ్ నాగార్జున‌కు దేశ వ్యాప్తంగా అభిమాన గ‌ణం ఉన్న సంగ‌తి తెలిసిందే. తెలుగుతో పాటు ప‌లు భాష‌ల‌లో న‌టించిన నాగార్జున 1990లో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు . ఆ తర్వాత ‘ద్రోహి’, ‘ఖుదా గవా’, ‘క్రిమినల్’, ‘జక్మ్’ వంటి హిందీ సినిమాల్లో నటించారు. 2003లో వచ్చిన ‘ఎల్.ఓ.సీ కార్గిల్’ హిందీ సినిమాలో చివరిసారిగా ఓ పాత్రలో నటించారు. మ‌ళ్ళీ 15 ఏళ్ళ త‌ర్వాత బ్ర‌హ్మాస్త్రా అనే హిందీ మూవీలో న‌టించారు.

అయాన్ ముఖ‌ర్జీ రూపొందిస్తున్న బ్ర‌హ్మాస్త్రా చిత్రం ప్యాన్ ఇండియా మూవీగా రూపొందుతుండ‌గా, ఈ చిత్రాన్ని హిందీ, తెలుగు, క‌న్న‌డ‌, మ‌ళ‌యాలం, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. తాజాగా కింగ్ నాగార్జున‌కి సంబంధించిన షూటింగ్ ముగిసిన‌ట్లుగా బ్ర‌హ్మ‌స్త్ర టీమ్ అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. ఇదే విష‌యాన్ని కింగ్ నాగార్జున త‌న అఫీషియల్ ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా ద్వారా పోస్ట్ చేశారు. ర‌ణ్‌బీర్, అలియాతో క‌లిసి ప‌ని చేయ‌డం సంతోషంగా అనిపించింద‌ని, నేను కూడా ఓ సాధా‌ర‌ణ ప్రేక్ష‌కుడి మాదిరిగా ఈ సినిమా విడుద‌ల కోసం వేచి చూస్తున్న‌ట్లుగా నాగ్ ట్వీట్ ద్వారా తెలిపారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్ర‌స్తుతం భారీ సెట్ లో న‌డుస్తోంది. అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్, మౌనీరాయ్ ఇందులో కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.



And it's a wrap for me on #Brahmāstra . Such an amazing experience it has been with our stellar performers #Ranbir and @Aliaa08. Can't wait for you guys to witness the outstanding world #AyanMukerji has created.#TheBigIndianMovie #Brahmastra pic.twitter.com/CvKBAVphnt