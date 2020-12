గ్రేటర్ ఎన్నిక‌ల‌లో భాగంగా టాలీవుడ్ న‌టుడు అక్కినేని నాగార్జున‌, ఆయ‌న స‌తీమ‌ణి అమ‌ల ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకున్నారు. జూబ్లిహిల్స్‌లోని పోలింగ్ కేంద్రంలో వీరు ఓటు వేశారు.



న‌టుడు రాజేంద్ర ప్ర‌సాద్ కూడా ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకున్నారు. మంద‌కొడి ఓటింగ్‌పై ఆయ‌న అసంతృప్తి వ్య‌క్తం చేశారు. న‌గ‌ర ప్ర‌జ‌లు బాధ్య‌త‌గా త‌మ ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకోవాల‌ని ఆయ‌న అన్నారు. మంచు ల‌క్ష్మీ ఫిలిం న‌గ‌ర్ క్ల‌బ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ బూత్‌లో ఓటు వేశారు.



There’s no such thing as a vote that doesn’t matter...it all matters -Obama #GHMCElections2020 #govote #yourresponsibility pic.twitter.com/K7zorHnoH5

You let them DIVIDE us..They will RULE us...

You Stay Together for the Greater Good ..They will SERVE us..



Don’t VOTE for U..VOTE for US..all of US! ✊



Love..#RAPO #GHMCElections2020 pic.twitter.com/KK22b5uJB4