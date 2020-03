బాలీవుడ్‌ నటి యామీ గౌతమ్‌ గువాహటి ఎయిర్‌పోర్టులో ఓ అభిమాని పట్ల ప్రవర్తించిన తీరుపై నెటిజన్ల నుంచి విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రెండు రోజుల క్రితం యామీగౌతమ్‌ గువాహటి ఎయిర్‌పోర్టుకు రాగా..అసోంకు చెందిన ఆమె అభిమాని ఒకరు అస్సామీ గమోసా (అస్సామీలు మెడ చుట్టూ వేసుకునే వస్త్రం) సంప్రదాయ వస్ర్తాన్నిఆమెపై వేసి స్వాగతం పలికేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే యామీగౌతమ్‌ మాత్రం అతన్ని పక్కకు జరగాలని సూచించింది. ఈ వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ కావడంతో అస్సామీల గౌరవాన్ని యామీగౌతమ్‌ కించపరిచిందంటూ యామీపై విమర్శలు వచ్చాయి. వీటిపై ట్విట్టర్‌ ద్వారా వివరణ ఇచ్చింది యామీగౌతమ్‌.

‘ఆత్మరక్షణలో భాగంగానే నేను ఆ విధంగా స్పందించా. ఓ మహిళగా ఎవరైనా నా దగ్గరకు వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తే అది నాకు అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. నేనైనా సరే లేదా మరే అమ్మాయైనా సరే ఈవిధంగా రియాక్ట్‌ అయ్యేందుకు హక్కుంటుంది. ఎవరినీ కించపరచాలన్నది నా ఉద్దేశం కాదని వివరణ ఇచ్చింది. మన పట్ల ఎవరైనా క్రమశిక్షణ లేకుండా ప్రవర్తిస్తే దానికి తగ్గట్టుగా స్పందించడం చాలా అవసరమని’ యామీ గౌతమ్‌ అభిప్రాయపడింది.

My reaction was simply self defense. As a woman,if I am uncomfortable with anyone getting too close to me, I or any other girl has every right to express it. I Dint’ intend to hurt anyone's sentiments but it's very important to voice out a behavior, inappropriate in any manner https://t.co/sUc4GPxfWv