కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య న‌టించిన చిత్రం ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా. సుధా కొంగ డైరెక్ష‌న్ లో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. సూర్య న‌ట‌న‌కు అభిమానులంతా ఫిదా అయిపోతున్నారు. ప‌లువురు సెల‌బ్రిటీలు కూడా ఇప్ప‌టికే సూర్య చిత్రంపై ప్ర‌శంస‌లు కూడా కురిపించారు. తాజాగా టాలీవుడ్ స్టార్ విజ‌య్ దేవ‌ర కొండ ఈ సినిమాపై త‌న‌దైన స్టైల్ లో ప్ర‌శంసించాడు. స్నేహితుల గ్యాంగ్ తో క‌లిసి సినిమా చూశా. నా స్నేహితుల్లో ముగ్గురు ఏడ్చారు. సూర్య త‌న‌లోని న‌ట‌నంతా దార‌పోశాడు.

మ‌రోవైపు నిర్మాత‌గా కూడా స్పూర్తిగా నిలిచాడు. డైరెక్ట‌ర్ సుధా కొంగ‌ర త‌న సినిమాల్లో అద్బుత‌మైన హీరోయిన్ల‌ను ఎక్క‌డి నుంచి తీసుకొస్తారోన‌ని ఆశ్చ‌ర్య‌మేసిందిన ట్వీట్ చేశాడు విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌.

#SooraraiPottru #AakaasamNeeHaddhuRa -

Watched it with a big gang of friends, all boys, 3 of them cried, I was just raging through the film and fired up to see the outsider make his statement ???? and a statement was made! pic.twitter.com/60dDbt84g7