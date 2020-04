హాలీవుడ్ స్టార్ మోర్గాన్ ఫ్రీమ్యాన్ వీడియో సందేశం

కొన్నాళ్లుగా ప్ర‌పంచ‌దేశాల‌ను క‌రోనా మ‌హమ్మారి వ‌ణికిస్తోన్న విష‌యం తెలిసిందే. క‌రోనాను అరిక‌ట్టేందుకు చాలా దేశాలు లాక్ డౌన్ ను పాటిస్తున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా నెల‌కొన్న ప‌రిస్థితుల‌పై హాలీవుడ్ స్టార్ యాక్ట‌ర్ మోర్గాన్ ఫ్రీమ్యాన్ భావోద్వేగ‌పూరిత సంభాష‌ణ‌ల‌తో ఓ వీడియో రూపొందించారు.



నేను ఎప్పుడూ చూడ‌ని విధంగా..ప్ర‌పంచం ఇపుడు విప‌త్క‌ర ప‌రిస్థితుల‌ను ఎదుర్కొంటుంది అంటూ మోర్గాన్ చెప్పే మాట‌ల‌తో వీడియో షురూ అవుతుంది. మన జీవితాలు ఏమైపోతాయోన‌ని భ‌య‌ప‌డుతున్నాం. ప్ర‌జ‌లు వారి ఆర్థిక ప‌ర‌మైన ఇబ్బందులు, స‌మ‌స్య‌ల గురించి ఆందోళన చెందుతున్నాం. మేం ఐసోలేష‌న్ లో ఉంటున్నాం. మన‌కిష్ట‌మైన వారికి దూరంగా ఉండ‌టం చాలాక‌ష్టం అని మోర్గాన్ అన్నారు.



Many of you have messaged me asking to hear my thoughts on what is going on in the world today... pic.twitter.com/nAaHWMh9DN