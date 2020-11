భ‌క్త‌వ‌త్స‌ల నాయుడు.. ఈ పేరు పెద్ద‌గా ఎవ‌రికి తెలియ‌క‌పోవ‌చ్చు. కాని మోహ‌న్ బాబు అంటే గుర్తు ప‌ట్ట‌ని తెలుగు ప్రేక్ష‌కుడు ఉండ‌రు. నాలుగు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో విలక్షణ పాత్రల్లో నటించిన మోహన్‌బాబు అసలు పేరు భక్తవత్సలం నాయుడు. ఇటీవ‌ల విడుద‌లైన ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా అనే సినిమాలో భ‌క్త‌వ‌త్స‌లం నాయుడు అనే పాత్ర‌లో న‌టించి మెప్పించాడు. విల‌న్‌గా, హీరోగా, స‌పోర్టింగ్ పాత్ర‌ల‌లోను న‌టించిన క‌లెక్ష‌న్ కింగ్ మోహ‌న్ బాబు తెలుగు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌లో 45 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నాడు.



హీరోగా రాణిస్తున్న స‌మ‌యంలో మోహ‌న్ బాబుకు ప్ర‌త్యే శైలి ఉండేది. మోహ‌న్ బాబు చెప్పే డైలాగ్స్ ప్రేక్ష‌కుల‌కి ప‌సందైన వినోదాన్ని అందిస్తుంటాయి. కంచు మోగిన‌ట్టు మోహ‌న్ బాబు గ‌ళం నుండి వ‌చ్చే డైలాగ్స్ థియేట‌ర్‌ని ద‌ద్ద‌రిల్లేలా చేస్తుంటాయి. కెరీర్ లో ఎన్నో అద్భుత‌మైన సినిమాలు చేసిన మోహ‌న్ బాబు ప్ర‌స్తుతం స‌న్ ఆఫ్ ఇండియా అనే సినిమా చేస్తున్నాడు.



దేశభక్తి ప్రధానంగా ‘సన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’ చిత్రాన్ని చేయబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మీప్రసన్న పిక్చర్స్‌, 24ఫ్రేమ్స్‌ ఫ్యాక్టరీ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. డైమండ్‌ రత్నబాబు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా శనివారం ఈ చిత్ర టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో కోపోద్రిక్తుడై తీక్షణ చూపులతో కనిపిస్తున్నారు మోహన్‌బాబు. ఇప్పటివరకు తెలుగు తెరపై రానటువంటి కథాంశంతో వినూత్నమైన జోనర్‌లో సినిమా రానుంది.



