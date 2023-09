September 14, 2023 / 03:22 PM IST

Miss Shetty Mr Polishetty | న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి (Miss Shetty Mr Polishetty). సెప్టెంబ‌ర్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం విడుదలైన అన్ని సెంటర్లలో మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతుంది. మొద‌ట ఈ సినిమా పేరు జనాలకు అంతగా రిజిస్టర్‌ అవ్వలేదు. పైగా దానికి తోడు షారుఖ్ ఖాన్ జవాన్‌ (Shah Rukh Khan Jawan) సినిమాకు పోటీగా దింపడంతో ఈ సినిమా కొట్టుకుపోవడం ఖాయం అని అనుకున్నారు. తొలిరోజు అదే జరిగింది కూడా. జవాన్‌ దాటికి ‘మిస్‌ శెట్టి’ పేరు కూడా ఎక్కడ వినిపించలేదు. అయితే మెల్లిగా ఈ సినిమాకు పాజిటీవ్ టాక్‌ రావడంతో కొంచెం కొంచెంగా పుంజుకుంది. ఇక శని, ఆదివారాలు వచ్చే సరికి కొన్ని చోట్ల టిక్కెట్‌లు దొరకని పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. అంతలా సినిమా పికప్‌ అయింది. దానికి తోడు రిలీజ్‌కు ముందు చిరు, రిలీజ్‌ తర్వాత మహేష్‌, రాజ‌మౌళి రివ్యూలు కూడా సినిమాకు బాగా ప్లస్‌ అయింది. తాజాగా ఈ సినిమా బ్రేక్‌ ఈవెన్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాను మ‌రో భాష‌లో విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు.

తెలుగు ప్రేక్షకులను అల‌రించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు మలయాళ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది. ఈ సినిమాను మలయాళంలో సెప్టెంబర్ 15న (శుక్రవారం) విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన టికెట్ల బుకింగ్స్‌ను కూడా మొదలుపెట్టినట్లు వెల్లడించింది. కాగా మ‌రోవైపు ఈ సినిమా ఓటీటీ హ‌క్కుల‌ను ‘నెట్‌ఫ్లిక్స్‌’ (Netflix) దక్కించుకోగా.. శాటిలైట్‌ రైట్స్‌ను ‘జీ’ (ZEE) టీవీ సొంతం చేసుకుంది.

To all Malayalam Fam 🤩

𝐁𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 #MissShettyMrPolishetty is heading your way to serve up hilarious entertainment at your nearest cinemas from Tomorrow 🥳

Bookings open now 🎫 #MSMP Malayalam Grand release on Sep 15th… pic.twitter.com/oicXJ19IJw

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 14, 2023