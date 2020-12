టాలీవుడ్ నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన చిత్రం డ‌ర్టీ హ‌రి. ఎరోటిక్ థ్రిల్ల‌ర్ గా తెర‌కెక్కిన ఈ ప్రాజెక్టు డిసెంబ‌ర్ 18న థియేట‌ర్ల‌లో సంద‌డి చేయ‌నుంది. ఇండ‌స్ట్రీ ప్ర‌ముఖుల కోసం కొన్ఇన స్పెష‌ల్ షోస్ వేశారు. సినిమా చూసిన అనంత‌రం న‌టుడు సునీల్ త‌న అభిప్రాయాన్ని వెల్ల‌డించాడు. ఎంఎస్ రాజు డైరెక్ట్ చేసిన డ‌ర్టీ హ‌రి చిత్రాన్ని చూశాను. సినిమా చూసి మైండ్ బ్లాక్ అయింది. సినిమాలో ప్ర‌తీ సన్నివేశం థ్రిల్లింగ్ గా, అద్బుతంగా సాగుతుంది. తెలుగు సినిమాకు ఇదొక కొత్త అనుభ‌వం లాంటిది. గ‌తంలో ఏ సినిమా చూసినా నాకు ఇలాంటి ఫీలింగ్ క‌ల‌గ‌లేదన్నాడు సునీల్‌.

ఈ సినిమా ఎవ‌రూ మిస్స‌వ‌ద్దు. నాకు ఎలాంటి అనుభూతి క‌లిగిందో మీరు కూడా అలాంటిదే పొందుతారు. అద్బుతమైన ముగింపు. ఎంఎస్ రాజు కు అద్భుత‌మైన క‌మ్‌బ్యాక్ సినిమా ఇది అంటూ సునీల్ ఈ చిత్రాన్ని ఆకాశానికెత్తేశాడు.



Just watched @MSRajuOfficial's #DirtyHari. My mind-blocked and wholly occupied with the film, thrilled with every moment with an extraordinary ending. This is a new experience of Telugu cinema which I haven't felt before. pic.twitter.com/IR2p8zBa4K