ఆనంద్ దేవ‌ర‌కొండ న‌టించిన చిత్రం మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్‌. వినోద్ అనంతోజు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన‌ ఈ మూవీకి ప్రేక్ష‌కులు బ్ర‌హ్మ‌ర‌థం ప‌డుతున్నారు. ఈ సినిమాను వీక్షించిన టాలీవుడ్ న‌టుడు నితిన్ ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపించాడు. మిడిల్ క్లాస్ మెలొడీస్ ల‌వ్ లీ సినిమా. అంద‌రి హృద‌యాల‌కు హ‌త్తుకునే చిత్రం. భ‌వ్య‌క్రియేష‌న్స్ కు , నా నిర్మాత ఆనంద్ ప్ర‌సాద్ ఆనంద్ ప్ర‌సాద్ కు శుభాకాంక్ష‌లు. ఈ చిత్రంలోని న‌టీన‌టులంతా అద్భుతంగా న‌టించారు. తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు మంచి సినిమాను అందించిన మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ చిత్ర‌బృందానికి హృద‌య‌పూర్వ‌క శుభాకాంక్ష‌లు అని నితిన్ ట్వీట్ చేశాడు.



ప‌ల్లెటూరు నుంచి గుంటూరు సిటీలో హోట‌ల్ పెట్టుకోవాల‌నుకునే మ‌ధ్య‌త‌ర‌గ‌తి కుర్రాడి క‌థ నేప‌థ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం అమెజాన్ లో విడుద‌లైంది.

#MiddleClassMelodies A very lovely and heartwarming film..A big congrats to my prod anandprasad garu @BhavyaCreations All actors hv done a fab job..@VarshaBollamma @ananddeverkonda congrats @vinodanantoju and to the entire cast n crew of MCM..????????