కరోనా భూతాన్ని తరిమి కొట్టేందుకు కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం మార్చి నెల‌లో లాక్‌డౌన్‌ని ప్ర‌క‌టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. దాదాపు మూడు నెల‌లుగా ఈ లాక్‌డౌన్ కొన‌సాగుతున్న నేప‌థ్యంలో దిన‌స‌రి ఉపాధి పొందే కార్మికులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక‌ సినీ పరిశ్రమలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న వారిని ఆదుకోవడానికి చిరంజీవి ఆధ్వర్యంలో సి.సి.సి.మ‌న‌స‌కోసం (కరోనా క్రైసిస్‌ చారిటీ మనకోసం) అనే సంస్థ ఏర్పాటైంది. ఈ సంస్థకి హీరోలు, నిర్మాతలు, దర్శకుల నుంచి భారీ విరాళాలు అందాయి.



సిసిసి త‌ర‌పున లాక్‌డౌన్ స‌మ‌యంలో ఉపాధి కోల్పోయిన తెలుగు సినీ కార్మికులకి నిత్యావ‌స‌రాలు అందించారు చిరంజీవి. అయితే ఇప్పుడు లాక్‌డౌన్ స‌డ‌లించిన‌ప్ప‌టికీ, సినిమా షూటింగ్స్ మాత్రం మొద‌లు కాలేదు. దీంతో సినీ కార్మికులు ఇబ్బందులు ప‌డుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని గ‌మ‌నించిన సిసిసి బృందం వారిని ఆదుకునేందుకు సిద్ధ‌మైంది. రెండోసారి కూడా సినీ కార్మికుల‌కి నిత్యావ‌స‌రాలు అందించాల‌ని భావిస్తున్న‌ట్టు చిరంజీవి వీడియో ద్వారా పేర్కొన్నారు. క్వాలిటీ విష‌యంలో కాంప్ర‌మైజ్ కాకుండా స‌ర‌ఫ‌రా చేయాల్సిన వ‌స్తువులని స్వయంగా తాను త‌నిఖీ చేసిన‌ట్టు చిరు పేర్కొన్నారు.



Message from Megastar Chiranjeevi to daily wage cine workers regarding distribution of essential commodities through #CoronaCrisisCharity @KChiruTweets pic.twitter.com/VF6xSXpG6W