ప్ర‌పంచ మాతృదినోత్స‌వం సంద‌ర్బంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా వీడియో షేర్ చేస్తూ శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు. మా కథలన్నింటి వెనుక, మా తల్లి కథ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఎందుకుంటే మ‌న క‌థ ప్రారంభం అయ్యేది అక్క‌డే కాబ‌ట్టి. విలువైన క్ష‌ణాలు అంటూ చిరు పేర్కొన్నారు. చిరు షేర్ చేసిన వీడియోలో త‌ల్లితో క‌లిసి చిరు, నాగ‌బాబు, ప‌వ‌న్ దిగిన ఫోటోలు మెగా అభిమానుల‌ని ఎంతగానో ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి.



వీడియో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో గుమ్మ‌డి గుమ్మడి అనే సాంగ్‌ని ఉంచారు. ఇది చిరు న‌టించిన డాడీ సినిమాలో సాంగ్‌ అన్న‌ది మ‌నంద‌రికి తెలిసిందే. ఉగాది ప‌ర్వ‌దినాన సోష‌ల్ మీడియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిరు త‌న ప్ర‌తి పోస్ట్‌తో నెటిజ‌న్స్‌ని ఎంతో సంతృప్తి ప‌రుస్తూ వ‌స్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే నేడు చిరు షేర్ చేసిన‌ మాతృదినోత్స‌వ శుభాకాంక్ష‌ల‌కి సంబంధించిన వీడియో వైర‌ల్‌గా మారింది.



Behind all our stories, there is always our mother's story.

Because that is where we all begin. Precious MOMents. #HappyMothersDay @PawanKalyan @NagaBabuOffl #Vijaya #Madhavi pic.twitter.com/uIZ6QCm3Sg