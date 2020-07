హైదరాబాద్‌ : మలయాళ నటుడు జయరామ్ లీడ్ రోల్ పోషించిన సంస్కృత చిత్రం ‘నమో’. ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్విట్టర్‌లో ఆవిష్కరించారు. ‘జ‌య‌రామ్ ట్రాన్స్ ఫ‌ర్మేష‌న్ చూసి అబ్బుర ప‌డ్డాను. బ్రదర్.. జ‌య‌రామ్ పెట్టిన ఎఫ‌ర్ట్‌కి ప్రేక్షకాధరణతో పాటు అవార్డులు కూడా రావాలి.

సినిమా అద్భుతమైన విజయం సాధించాలి. ఎంటైర్ యూనిట్‌కు అభినందనలు’ అని కామెంట్‌ కూడా పెట్టారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. త్వరలో అన్ని భాషల్లో రేలీజ్ కానున్న ఈ చిత్రానికి విజ్జిష్ మణి దర్శకత్వం వహించారు.



Presenting the Trailer of #NAMO #SanskritMovie



Mesmerized watching Mr. #Jayaram's transformation for the movie & his soulful act.



Wishing team #NAMO a grand success! Brother #Jayaram you will win Hearts & Awards for your amazing efforts.#VijeeshManihttps://t.co/ZKrnMj6jSG