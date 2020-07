ప్ర‌పంచాన్ని వ‌ణికిస్తున్న క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి అంత‌కంత‌కు విజృంభిస్తుంది. దీని బారిన ప‌డి రోజుకు చాలా మంది మృత్యువాత ప‌డుతున్నారు. క‌రోనాపై జ‌నాల‌లో అవ‌గాహ‌న మ‌రింత పెంచేందుకు సెల‌బ్రిటీలు న‌డుం బిగిస్తున్నారు. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా రెండు వీడియోలు షేర్ చేస్తూ.. మాస్క్ త‌ప్ప‌నస‌రి ధ‌రించండి అని పేర్కొన్నారు.



ఈషా రెబ్బాతో క‌లిసి చిరు చేసిన వీడియాలో ఆయ‌న చిరునవ్వు ముఖానికి అందం. కానీ ఆ చిరునవ్వు కలకాలం నిలవాలంటే.. మాస్క్‌ ధరించాలంటూ చెబుతున్న వీడియో అంద‌రిని ఆకట్టుకుంటుంది. మ‌రో వీడియోలో మీసం మెలేయడం వీరత్వం అనేది ఒకపుడు.. కానీ ఇపుడు మాస్క్‌ ధరించడం వీరుడి లక్షణం అంటూ కార్తికే‌యతో మెగా సందేశం ఇచ్చారు చిరు. కరోనా కట్టడికి మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించండి. మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి. మీ కుటుంబాన్ని, దేశాన్ని కూడా కాపాడండి.. ప్లీజ్‌.. అంటూ చిరు ప్ర‌తి ఒక్క‌రిని కోరుతున్నారు. మెగాస్టార్‌కి సంబంధించిన మెగా సందేశం ఫ్యాన్స్‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది.







@WHO Chief @DrTedros on Covid 19,13th July -"It’s going to get worse & worse.Every single person can do their bit to break chains of transmission & end collective suffering".అందుకే,మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించండి.మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి.మీ కుటుంబాన్ని, దేశాన్ని కాపాడండి. Please! pic.twitter.com/vOTwX3UZPk — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 16, 2020

Corona bhayam ,shooting ni misss avdam ,next ela untundo ani bhayam anni theeripoyayi ..

EE okkka video tho..#Megastar garitho Nenu kalsi oka manchi cause kosam video cheydam ..na cinemalu padi release ayina ee kick radhu..

One more life time memory with @KChiruTweets sir https://t.co/PyxovvOmsE — Kartikeya Gummakonda (@ActorKartikeya) July 16, 2020