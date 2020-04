లాక్ డౌన్ పుణ్య‌మా అని షూటింగ్స్ లేక ఇంటికే ప‌రిమిత‌మైన మ‌న హీరోలు ఫ్యామిలీతో క‌లిసి ఆనంద క్ష‌ణాలు గడుపుతున్నారు. కొంద‌రు హీరోలు త‌మ పెళ్ళాల‌కి అన్ని పనుల‌లో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంటే మ‌రి కొంద‌రు గ‌రిటె ప‌ట్టి వెరైటీ వంట‌కాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా మెగా హీరో రామ్ చ‌ర‌ణ్ త‌న శ్రీమ‌తి ఉపాసన కోసం డిన్న‌ర్ ప్రిపేర్ చేశాడట‌.



రామ్ చ‌ర‌ణ్ వంట చేసిన విష‌యాన్ని ఉపాస‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేసింది. డిన్న‌ర్ ప్రిపేర్ చేయ‌డ‌మే కాక వాటిని శుభ్రం చేశాడు. అత‌ను నా హీరో అంటూ ఉపాస‌న త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొంది. రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప్ర‌స్తుతం ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంలో అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్ర పోషిస్తుండ‌గా, ఆయ‌న స‌ర‌స‌న అలియా భ‌ట్ క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. జ‌న‌వ‌రి 8న చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.



When @AlwaysRamCharan cooks dinner for the Mrs. ????❤️

To all the husbands out there - he cooked dinner & also cleaned up after. Now that’s what makes him my hero ! ???????? pic.twitter.com/HOK8N1B7vc