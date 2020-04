కంటిపై కునుకు లేకుండా చేస్తున్న క‌రోనాని త‌రిమి కొట్టేందుకు మెగా ఫ్యామిలీ గ‌ట్టిగానే ఫైట్ చేస్తుంది. ఇప్ప‌టికే క‌రోనా క‌ట్ట‌డిలో భాగంగా మెగా ఫ్యామిలీకి చెందిన స్టార్స్ భారీ విరాళాలు అందించారు. మ‌ధ్య మ‌ధ్య‌లో క‌రోనాపై అవ‌గాహ‌న క‌ల్పించేలా అనేక సూచ‌న‌లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్ర‌తి రోజు త‌న సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా క‌రోనా ప‌ట్ల అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని ప్ర‌జ‌ల‌ని సూచిస్తూ వ‌స్తున్నారు.

తాజాగా మెగాస్టార్ కుటుంబ సభ్యులందరు ఒక ప్లకార్డు ప‌ట్టుకొని కరోనాపై మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఇంట్లోనే ఉంటాం.. యుద్ధం చేస్తాం. క్రిమిని కాదు ప్రేమను పంచుదాం. కాలు కదపకుండా కరోనాను తరిమేస్తాం. భారీతీయులం ఒక్కటై భారత్‌ని గెలిపిస్తాం. స్టే హోమ్.. స్టే సేఫ్ అంటూ చిరంజీవి నుంచి అల్లు అరవింద్, నాగబాబు, వరుణ్ తేజ్, రామ్ చరణ్ తేజ్, ఉపాసన, చిరంజీవి ఇద్దరు కూతుళ్లు సుస్మిత, శ్రిజతో పాటు మెగాస్టార్ చినల్లుడు కళ్యాణ్ దేవ్, అల్లు శిరీష్, సాయి ధరమ్ తేజ్, వైష్ణవ్ తేజ్ ఈ ప్లకార్డులు పట్టుకున్న వారిలో ఉన్నారు. ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ఒక్క‌రు ఈ ఫోటోలో మిస్ కాగా, ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్న మెగా ఫ్యామిలీ ఫోటో అభిమానుల‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది.

Together we WILL WIN this War!

Let us STAY where we are.

Let us keep ourselves,our dear ones and the world safe.#SimpleStepsToWinAMightyWar#UnitedAgainstCorona #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/PXys8AE6JB